Hamı evini satıb gedir: 3 otaqlı mənzillər 75 min manata...

Tıxacların artması, ictimai nəqliyyatın bərbadlığı və infrastruktur problemləri ucbatından Bakı və Abşeronun bir çox ərazilərində evlərin qiymətləri ucuzlaşıb. Hazırda ən çox tələb görən qəsəbə və massivlərdə belə satışlar olduqca durğunlaşıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadla xəbər verir ki, sözügedən ərazilərdən biri də məhz Xırdalan şəhəridir.

Son illər vətəndaşların daşınmaz əmlak almaq məqsədi ilə ən çox müraciət etdiyi yerlərdən biri olan Xırdalanda yeni tikililərin qiyməti xeyli ucuzlaşıb. Şəhərdə ilin əvvəlki dövrləri ilə müqayisədə qiymətlər 20-25 faiz aşağı enib.

Müşahidə olunan tendensiya satış saytlarında da öz əksini tapıb. Bunun üçün sadəcə bir neçə elana nəzər yetirmək kifayətdir. Məsələn, şəhər ərazisində satışa təklif olunan tam təmirli 2 otaqlı, 50 kvadratmetr sahəsi olan yeni tikili mənzilin qiyməti 65 min manat, 36 kvadratmetrlik 1 otaqlı tam təmirli mənzilin qiyməti 37 min manat, 3 otaqlı mənzilin qiyməti isə cəmi 75 min manat dəyərindədir.

Ucuzlaşma təkcə yeni tikililərdə deyil, köhnə beşmərtəbəli binalarda da özünü göstərir.

Yerli realtorlar ucuzlaşmanı bir çox səbəblə əsaslandırırlar. Onların bir çoxu, Xırdalanda illərdir davam edən nəqliyyat problemi, intensiv tıxaclar və kanalizasiya sistemlərinin bərbad vəziyyətdə olmasını qiymət tendensiyasını formalaşdıran başlıca amil kimi görür.

Son aylar paytaxt ərazisində müşahidə olunan dəhşətli nəqliyyat sıxlığı Xırdalandan da yan keçmir. Bu kimi səbəblərdən sakinlərin bir çoxu fərdi yaşayış evlərini satmağa və nisbətən daha əlverişli ərazilərə köçməyi planlaşdırır.

Maklerlər qiymətlərin növbəti il ərzində də ucuzlaşa biləcəyini istisna etmir.

