Brazilya D Seriyasında keçirilən “Real” (Braziliya) – “Brasiliense” matçında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, “Brasiliense”nin baş məşqçisi Paulo Roberto Santos oyun zamanı istefa verib.

O, fasilə zamanı klub prezidentinin tənqidlərinə görə, vəzifəsindən ayrılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.