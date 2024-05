PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe klub prezidenti Nasser Əl-Xəlaf ilə dava edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, münaqişəyə fransalı futbolçunun bir neçə gün öncə komandadan ayrılması ilə bağlı paylaşdığı video müsahibəsində klub rəhbərinin adını xüsusi qeyd etməməsi səbəb olub.

Qeyd edək ki, Mbappe 2017-ci ildən PSJ-də çıxış edir. Hücumçu bu yay azad agent kimi komandadan ayrılacaq.

