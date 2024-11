Rusiya millisi yoldaşlıq oyununda Bruney yığmasına böyük hesabla qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Krasnodar" stadionunda baş tutan matçda ev sahibləri 11:0 hesablı qələbə qazanıblar. Bununla da ruslar tarixlərinin ən böyükhesablı qələbəsini əldə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.