ABŞ-də baş vermiş yol qəzasında Azərbaycan vətəndaşı Xəyalə Əliyeva həlak olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat veriblər.

Bildirilib ki, X.Əliyeva bir neçə ildir, ABŞ-də yaşayırmış.

