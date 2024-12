İtkin düşmüşdü, meyiti transformatorda tapıldı

İmişlidə itkin düşmüş şəxsin meyiti tapılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Oruclu kənd sakini 59 yaşlı Şükürov Rasim Pəsi oğlu dekabrın 18-i saat 08 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Onun yaxınları polisə müraciət edərək, R.Şükürovun itkin düşməsi barədə məlumat verib və axtarışlara başlanılıb.

Dekabrın 19-da Rasim Şükürovun meyiti kənd ərazisində yerləşən transformatorda tapılıb.

Onun cərəyan vurmasından öldüyü bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

