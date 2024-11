Ardaya görə "Real"ın təklifini rədd etdi - Futbolçular üz döndərib

“Yeni Modriç” kimi göstərilən Martin Baturina “Real Madrid”in təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, xorvatiyalı futbolçu “Real”ın baş məşqçisi Karlo Ançelotti gənc futbolçulara şans vermədiyinə görə belə qərar verib. Bildirilir ki, Karlo Ançelottinin gənc futbolçular Arda Güler və Endrikə çox oyun şansı verməməsi “Real”ın transfer etmək istədiyi istedadlı futbolçuların qərarlarına təsir edir. “Real Madrid” Zaqreb "Dinamo"sunda çıxış edən xorvatiyalı futbolçu Martin Baturinaya 2 ilini başqa İspaniya klubunda icarəyədə oynamaq şərti ilə 5 illik müqavilə təklif edib. Lakin futbolçu təklifi rədd edib.

Martin Baturinanın böyük klubda davamlı olaraq futbol oynamaq istədiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.