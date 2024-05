Dünyada ən çox istifadə edilən messencer proqramı olan "WhatsApp" yeni funskiyasını təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni özəllik sayəsində digər istifadəçilərin profil fotolarının ekran görüntüsünü almaq mümkün olmayacaq.



Qeyd edək ki, messencerdə bir dəfəlik göndərilən fotolar üçün də bu funksiya tətbiq edilib.

Oxşar funksiyanın "Instagram"da hekayə bölümündəki görüntülər üçün tətbiq ediləcəyi bildirilir.

