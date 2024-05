Tbilisidə keçirilən aksiyada 13 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Onlar polisə tabe olmadıqları üçün saxlanılıb.

Qeyd edək ki, nümayişçilər “xarici agentlər” haqqında qanuna etiraz edir. Qanunun qəbul edilməsindən sonra polislə etirazçılar arasında gərginlik yaşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.