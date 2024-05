Hər il yaz mövsumündə ət ucuzlaşsa da, bu dəfə ucuzlaşma qeydə alıbmayıb.

Metbuat.az bildirir ki, hazırda bazarlarda quzu əti 18-19 manata, dana əti isə 14-15 manata təklif olunur. Satıcılar deyirlər ki, ətin qiyməti qalxmaqda davam edəcək, çünki yem bahadır, mövsümi ucuzlaşma isə gözlənilmir.

İqtisadçı Elman Sadıqov bildirib ki, Azərbaycanın idxaldan asılılığı artır. Elə buna görə də, ətin qiymətinin mövsümi enməsi real görünmür.



Ətraflı "XəzərXəbər"in sujetində:

