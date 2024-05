Azərbaycan və Belarus XİN rəhbərlərinin geniştərkibli görüşü keçirilib

Azərbaycan və Belarus xarici işlər nazirlərinin geniştrəkibli görüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə Azərbaycan XİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Bayramov Ceyhun və Belarus Respublikasının xarici işlər naziri Sergey Aleynik iqtisadiyyat, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı və s. sahələrdə strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün geniş tərkibdə görüşüblər. Görüş zamanı ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin genişləndirilməsi təşəbbüsləri, münaqişədən sonrakı regional vəziyyət, həmçinin Azərbaycanın COP29-a sədrliyi barədə fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.

