İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət əsasında həlli ideyasını rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, iki dövlətli həll terrorçular üçün ən böyük mükafat olacaq.

Qeyd edək ki, İsrail hökuməti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının Fələstinin BMT-yə üzvlüyünün yenidən müzakirə edilməsi barədə qərarını da rədd edib.

