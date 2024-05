Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) Maliyyə Texnologiyaları və İnnovasiya Departamenti yaradılıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən bildirir ki, departamentin rəhbəri Fidan Tofidi təyin olunub.

Qeyd edək ki, F.Tofidi ötən ilin may ayından AMB-də məsləhətçi kimi fəaliyyətə başlayıb. Bundan öncə, o, “Paşa Bank” ASC-nin Korporativ Tərəfdaşlarla Münasibətlər şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.