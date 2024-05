"Belarus və Azərbaycanın qardaş xalqları arasında dərin hörmət və münasibətlər var"

Belarusun və Azərbaycanın qardaş xalqları arasında dərin hörmət və münasibətlər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.

Belarus Prezidenti qeyd edib: “Bizim irəlilədiyimiz və təxminən 400 milyon dollar əmtəə dövriyyəsinə çatdırdığımız bir yol xəritəmiz var. Razılığa gəlmişik ki, bu yol xəritəsi Hökumətlərarası Komissiyanın Minskdə keçiriləcək növbəti iclasında bugünkü razılaşmalar və nazirlərimizin burada iki gün ərzində çalışdıqları, hələ üzərində işləyəcəkləri məsələlər nəzərə alınmaqla aktuallaşdırılacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.