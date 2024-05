“Real Madrid”in türkiyəli oyunçusu Arda Gülər karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

Metbuat.az bildirir ki, 19 yaşlı yarımmüdafiəçi “Arsenal”ın transfer gündəmindədir. Məlumata görə, “topçular” Ardaya görə “kral klubuna” 45 milyon avroluq təklif göndəriblər.

Lakin Güləri komandanın gələcəyi üçün vacib hesab edən “Real” onu itirmək istəmir.

“Los blankos” London təmsilçisinin ilk təklifinə rədd cavabı verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.