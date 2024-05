Məşhur türk aparıcı Erkan Yolaç 89 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, uzun müddət müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Onun nəfəs darlığından əziyyət çəkdiyi bildirilirdi.

