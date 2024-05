Yəqin ki, müəyyən zaman gələcək ki, imtahan modeli dəyişəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.



Onun sözlərinə görə, attestatla universitetlərə qəbul gözlənilmir.



"Siz bilirsiniz, 0 balla belə atestat alan var. Amma bu balla universitetə qəbul olmaq mümkün deyil", - o əlavə edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.