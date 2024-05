Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının qızı Betülün səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə meyxana ustadının yaxınları məlumat yayıb.

Görüntülərdən məlum olub ki, azyaşlının qolunda yaranan problem əməliyyatla aradan qaldırılıb.



Həmçinin onun hazırda səhhətinin yaxşı olduğu qeyd edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.