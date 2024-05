Rusiyada yaşayan gənc azərbaycanlı biznesmen qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Sankt-Peterburq şəhərində biznes fəaliyyəti göstərən Əyyar İsmayıl oğlu İmanov bu gün dünyasını dəyişib.

Onun nəşi sabah Bakıya gətirilərək dəfn ediləcək.

