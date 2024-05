Arda Gülər İspaniya La Liqasında növbəti qolunu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk ulduz bu dəfə "Vilyarreal"la oyunda fərqlənib.

Qeyd edək ki, Arda Gülər La Liqada oynadığı son 8 matçda 5 dəfə rəqib qapısına yol tapmağı bacarıb.

Həmin qolu təqdim edirik:

