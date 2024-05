Qəzada həlak olan 10 nəfər bunlardır - ADLAR

İbrahim Rəisinin olduğu helikopterin bütün sərnişinləri həlak olub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kulivand məlumat yayıb.

Məlumata görə, qəzada həlak olanlar aşağıdakılardır:

- Prezident İbrahim Rəisi

- Höccətül-İslam Seyid Məhəmməd Əl Haşemi

- İmam Cümə Təbrizi

- Xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian

- Şərqi Azərbaycanın qubernatoru Malik Rəhməti

- Pilot

- İkinci pilot

- Sərnişin köməkçisi

- Mühafizə dəstəsinin rəhbəri

- Mühafizəçi

