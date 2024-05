Lerikdə polis mayoru Ruslan Əsədullayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Məlumata görə, Lerik Rayon Polis Şöbəsinin baş təhqiqatçısı, polis mayoru Ruslan Əsədullayev dünən xidmətdə olmadığı vaxt dünyasını dəyişib.

Onun ürək xəstəliyi səbəbindən halının qəfil pisləşdiyi və bu səbəbdən vəfat etdiyi bildirilir.

