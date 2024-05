İran Prezident İbrahim Rəisinin vəfatından sonra Tehran Birjası fəaliyyətini dayandırıb.



Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən bildirir ki, bu barədə birjanın Direktorlar Şurasının üzvü Reza Eyvazlu məlumat verib.

Məlumata görə, yaxın bir neçə gün ərzində bağlı olacaq.

