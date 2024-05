Ən əsəbi bürclər - Onlardan uzaq durun

Astoloqların araşdırmalarına görə, bəzi bürclər çox əsəbi və emosional olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaqlar sakit görünsələr də, çox əsəbi olurlar. Onlar hər şeyi emosionallıqla qarşılayırlar. Bununla belə, Oğlaqlar əsəbi olduqları qədər də, inadkardırlar. Onlara edilən pisliyi heç vaxt unutmur və yeri gələndə onu dilə gətirirlər.

Əqrəb bir anda əsəbiləşə bilər. Qəzəblənəndə heç nə görmür. Əqrəblər əsəbiləşəndə onları sakitləşdirmək çox çətin olur.

Oxatan ən əsəbi bürclər sırasındadır. Onlar dostlarına qarşı belə, çox əsəbi davrana bilərlər. Əsəbiləşəndə gözlərinə heçnə görünmür. Asanlıqla kiminsə qəlbini qıra bilərlər.

