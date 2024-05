Azərbaycanda un bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xezerxeber.az məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprel ayında 50 kiloqramlıq unun qiyməti 25 manat 5 qəpik təşkil edib. Bu ay isə qiymət 27 manat 35 qəpiyə qədər artıb.

Qiymət artımını satıcılar da təsdiqləyirlər. Qiymət artımına əsas səbəb isə məhsulun azlığı göstərilir.

