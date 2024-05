Yem ucuzlaşdı, ətin qiyməti düşəcək?

Bölgələrdə bir bağlama otun qiyməti iki dəfəyə yaxın ucuzlaşıb. Ancaq bu vəziyyət ət bazarında demək olar ki, hiss olunmur. Bərdə və Şəkidən olan fermerlər deyirlər ki, ötən ilin May ayında quru yonca otunun bağlamalarını minimum yeddi manat 50 qəpiyə almaq mümkün idisə, hazırda bu qiymətlər iki manat 50 qəpik, üç manat arasında dəyişir. Nəzərə alsaq ki, heyvanların yem rasionunun əsasını quru otlar təşkil edir, deməli məhsul boldur və ucuzlaşmanın bu istiqamətə müsbət təsirini də düşünə bilərik.



Metbuat.az bildirir ki, qəssabların dediyinə görə, 14 manata mal, 19 manata isə quzu əti satırlar. Körpə quzunun kiloqramı isə 20-21 manat təşkil edir.

İqdisadçı Xalid Kərimli deyir ki, ot və yemin mövsümü ucuzlaşması ətin qiymətinə çox təsir etmir. Ətin bahalaşmasının əsas səbəbi saxlanılan heyvan sayı ilə əlaqədardır. 2016-cı illə müqayisədə qoyun və keçi sayında 17 faiz azalma müşahidə olunub.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.