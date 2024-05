Ucar sakini bıçaqlanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qaradağlı kənd sakini 27 yaşlı Elməddin Ağahüseyn oğlu İbrahimov bıçaq xəsarəti ilə Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Onun həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlandığı bildirilir.

