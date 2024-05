Azərbaycan kubokunun final oyununun biletlərinin satış tarixi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu PFL-in mətbuat xidməti açıqlayıb.

“Qarabağ” – “Zirə” qarşılaşmasının biletləri mayın 25-dən etibarən "Liv Bona Dea Arena" və Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun kassalarında satışda olacaq. Biletlərin qiymətləri yerlərdən asılı olaraq 5, 10, 15 və 50 manatdır.

Qeyd edək ki, iyunun 2-də keçiriləcək matç saat 20:00-da başlayacaq.

