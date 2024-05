Bakının Nizami rayonunda yerləşən 62 nömrəli məktəb-liseyin 1-ci sinif şagirdi Xanım Eyvazlı vəfat edib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən bildirir ki, o, ötən gün dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, şagirdin ölümünə səbəb ürək çatışmazlığı olub.

