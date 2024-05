Bakıda bəy məşhur müğənnini açıq geyiminə görə toydan qovdu

Azərbaycanda toyda qeyri-adi hadisə yaşanıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakıdakı şadlıq saraylarından birində baş verib. Bəy öz atasını və müğənnini toyundan qovub.

Hadisəyə müğənninin açıq-saçıq geyimi səbəb olub. Məlumata görə, atanın başı toydan çox həmin müğənniyə qarışıb. Onunla çox rəqs edib və uzun müddət ətrafında dolaşıb. Bu da bəyin xoşuna gəlməyib. Nəticədə əsəbiləşən bəy atasını və müğənnini toydan qovub.

Xanım müğənninin adı çəkilməsə də, onun tanınmış və fəxri adı olduğu bildirilir.

