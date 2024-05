Türkiyə ordusunun hərbçisi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, İraqın şimalında “Pence-Kilit” əməliyyatı bölgəsində Vedat Zorba dünən terror təşkilatının üzvləri tərəfindən qoyulmuş partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində həyatını itirib.

