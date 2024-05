Mütəxəssislərin fikrincə, şokoladdan aşırı istifadə orqanizmdə bəzi fəsadlar yaradır.

Metbuat.az bildirir ki, uzun müddət şokolad yemək göz xəstəliklərinin artmasına yol açır.

Həkimlər qeyd ediblər ki, bu xəstələrin qida rasionundan şokoladı çıxarmaları məsləhət görülür.

Daha ətraflı ATV-nin süjetində:

