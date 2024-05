Xabi məğlubiyyətin səbəbini açıqladı

“Atalanta"nı təbrik etməliyik, onlar daha yaxşı idi. Biz öz oyunumuzu göstərə bilmədik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Bayer Leverkusen"in baş məşqçisi Xabi Alonso Avroliqanın finalında "Atalanta"ya 0:3 hesabı ilə uduzduqları oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis 51 matçlıq məğlubiyyətsizlik seriyalarının qırılması ilə bağlı söyləyib: "Bu gün qalib gəlmək üçün əla şansımız oldu və əlimizdən gələni etdik Amma işlər planlaşdırıldığı kimi getmədi. Ən yaxşı səviyyəmizi göstərmədik: hamı, o cümlədən mən. Məğlubiyyətə necə reaksiya verəcəyimiz çətin olacaq. Bundan müsbət mənada istifadə etməliyik. Əldə etdiyimiz seriya müstəsnadır və fəxr edəcəyimiz bir şey var. Bu məğlubiyyətdən dərs çıxaracağıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.