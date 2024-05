Türkiyə Mərkəzi Bankı (TCMB) uçot faiz dərəcəsini 50% səviyyəsində sabit saxlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, Türkiyə Mərkəzi Bankı bundan əvvəl uçot faiz dərəcəsini 5 faiz bəndi artıraraq 45%-dən 50%-ə çatdırıb.

