Mayın 19-da helikopter qəzasında həlak olan İran Prezidenti İbrahim Rəisi ölkənin şimal-şərqində yerləşən Məşhəd şəhərindəki İmam Rza məqbərəsində dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum prezidentin dəfn mərasiminə üç milyona yaxın insan toplaşıb.

Xatırladaq ki, mayın 19-da İran prezidentini daşıyan helikopter qəzaya uğrayıb.

