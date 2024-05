“Ukrayna hərbi kəşfiyyatı “Crocus City Hall” terror aktı ilə birbaşa bağlıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov deyib.

Onun bildirib ki, terror aktında iştirak edən 20-dən çox şəxs, o cümlədən bilavasitə icraçıları və ortaqları saxlanılıb.

