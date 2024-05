Bakıda İqlim Fəaliyyəti üzrə Dünya Liderlərinin Sammiti keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Zirvə görüşü bu il noyabrın 12-13-də baş tutacaq.

Qeyd edək ki, İqlim Fəaliyyəti üzrə Dünya Liderlərinin Sammitinin keçirilməsi ilə BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına (COP29) start veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.