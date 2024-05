Azərbaycanın 2024-cü il üzrə dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına dotasiyanın 343.3 milyon manatdan 336,5 milyon manata endirilməsi nəzərdə tutulur.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Beləliklə, Naxçıvana dotasiya 6,8 milyon manat azaldılır.

