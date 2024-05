Almaniyanın “Bavariya” klubunu yeni baş məşqçisi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Münhen təmsilçisini yeni mövsümdə Vinsent Kompani çalışdıracaq.

O, Bundesliqa klubu ilə 2027-ci ilə qədər müqavilə imzalayacaq. “Bavariya” bu təyinat üçün Kompaninin çalışdırdığı “Bernli”yə 12 milyon avro ödəyəcək.

Qeyd edək ki, məşqçilik karyerasına Pep Qvardiolanın köməkçisi kimi başlayan belçikalı “Anderlext” və “Bernli” klublarını çalışdırıb.

