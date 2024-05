Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və Kommunikasiya idarəsinin rəisi vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifənin icrası Ləman Hüseynzadəyə həvalə olunub.

Qeyd edək ki, bu vəzifəni daha öncə Aynur Sabitova icra edib. A. Sabitova bu ilin may ayında vəzifəsindən azad olunub.

