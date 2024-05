Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün sonuncu oyununa start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XXXVI turun son oyununda “Araz-Naxçıvan” “Qarabağ” komandası ilə qarşılaşıb.

Oyun 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

“Köhlən atlar” Azərbaycan Premyer Liqasında 2023/2024 mövsümünün çempionu olub.

Ağdam təmsilçisi tarixində 11-ci dəfə Azərbaycan çempionatını qazanıb.

“Zirə” cari mövsümü 2-ci, “Sabah” 3-cü, “Sumqayıt” komandası isə 4-cü yerdə başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.