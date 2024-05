Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Samirə Mustafayeva AzTv-dən ayrılıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun yerinə xəbərlərə aparıcı kimi Vəfa Seyidova gəlib.

Qeyd edək ki, Vəfa Seyidova ARB 24 kanalında "İş vaxtı” verilişinin aparıcısı olub. Hazırda isə AzTV-də baş redaktor və xəbər aparıcısı olaraq fəaliyyət göstərir.

