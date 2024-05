Ermənistanda Baqrat Qalstanyanın çağırışı ilə vətəndaş itaətsizliyi aksiyaları başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Aksiyalarda 67 nəfərin saxlanıldığı bildirilir.

Aksiya iştirakçıları Ermənistandan İrana gedən yolu bağlayıblar.

