Ən kinli bürclər onlardır - Heç vaxt bağışlamırlar

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər çox kinlidir. Onlara edilən ən xırda pisliyi də unutmurlar.



Metbuat az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar çox vaxt cəsur və dinamik sayılırlar. Lakin onların iddialılığı təxribata məruz qaldıqda intiqama çevrilə bilər. Qoç fərdləri impulsiv ola bilər, bu da qisas almağa meylli edir.

Şirlər qürurları və özünə inamları ilə tanınırlar. Ümumiyyətlə mehriban olsalar da, eqolarını incidəcək və intiqamçı tərəfləridə var. Şirlər laqeyd yanaşmaqdan xoşlanmırlar və onların heyranlıq ehtiyacı intiqamçı davranışları gücləndirə bilər.

Xərçənglərin həssas təbiəti onları dərin kinlərə meylli edir. Qəzəblərini açıq şəkildə ifadə edə bilməsələr də, xərçənglərin incə qisas almaq bacarığı var. Xərçəng bürcünü emosional olaraq incitməmək üçün diqqətli olun, çünki onların qisası yavaş, lakin dərin ola bilər.



