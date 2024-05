İran Rusiyadan dəyəri 500 milyon dollar olan 12 Mi-17 helikopteri alacaq.



Mebuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, helikopterlər İslam Respublikasının Qızıl Ay Cəmiyyətinin istifadəsinə veriləcək.

Məlumata görə, ilk 4 təyyarənin 2025-ci ilin martına qədər təhvil verilməsi planlaşdırılır.

