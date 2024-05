Qoyun ətinin bahalaşması gözlənilir - AÇIQLAMA

Rusiyanın Samara şəhərində xırdabuynuzlu heyvalar arasında yayılan brusellyoz xəstəliyi ilə əlaqədar bölgədə karantin tətbiq edilib. Bununla əlaqədar xəstə heyvanların müalicəsi, kəsilməsi və sağılması qadağan olunub.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, ekspertlər hesab edirlər ki, ölkəmiz ət istehlakı baxımından idxaldan asılıdır. Gürcüstan bazarına tətbiq olunan məhdudiyyətdən sonra Rusiya bazarında yarana biləcək problem də qoyun əti məhsullarının qiymətində artım yarada bilər.

İqtisadçı Xalid Kərimli bildirib ki, Gürcüstan bazarından sonra Rusiya bazarına da məhdudiyyət qoyularsa, bu ölkədən gətirilən ətdən hazırlanan məhsulların qiymətinin yüksəlmə ehtimalı var.



Ətraflı süjetdə:

