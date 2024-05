"Mənim üçün sevgi puldur" deyən müğənni efirdə gərginliyə səbəb oldu

Müğənni Luna efirdə qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Rəngarəng” verilişində ona “Sizin üçün sevgi nədir” sualını cavablandırıb:

“Ailəmdən savayı mənim üçün sevgi puldur. 600 manat maaş alan kişi məni ala bilməz, heç mənlə sevgili də ola bilməz. Çünki xərclərim var, tələbatlarım var ki, bu gün bir kişi ilə olsam, onları ödəmək məcburiyyətindədir. Mən işləyib ona baxacağamsa, nə edirəm o kişini?”.

Zaur Nəbioğlu bu fikirlərə etiraz edib və efirdə müğənni ilə aparıcı arasında gərginlik yaşanıb.

