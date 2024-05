"Haber Global" qaytarılan dörd kənddən yeni görüntülər yayımladı - VİDEO

Azərbaycanın bir güllə belə atmadan geri aldığı dörd sərhəd kəndindən yeni görüntülər əldə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin "Haber Global" telekanalında yayımlanan süjetdə bildirilir.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan əsgərləri sərhəd kəndlərində keşik çəkirlər. Postda Azərbaycan bayrağı dalğalanır, əsgərlər isə təlimlərini davam etdirirlər. Bölgənin təhlükəsizliyi üçün işlər fasiləsiz davam etdirilir. Ərazidə minatəmizləmə işləri aparılır.

Həmçinin, vurğulanır ki, davamlı sülh sazişinin imzalanması üçün tərəflər arasında danışıqlar davam edir.

Ətraflı "Haber Global"ın süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.