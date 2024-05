Mərhum müğənni Cavanşir Məmmədovun məzar daşı hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun məzarının görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, Əməkdar artist aprelin 20-də ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

