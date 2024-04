Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni bu gün dünyasını dəyişib.

Xəbəri Axşam.az saytına onun duet ortağı Firuzə İbadova təsdiqləyib.

